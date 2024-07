Carlos e Jorge são conhecidos como os «irmãos coveiros»

Carla Anes

27 jun, 10:48

No «Dois às 10», Carlos e José são conhecidos como os «irmãos coveiros» em Guimarães. São herdeiros de uma tradição familiar desde 1900, que começou com o avô materno. Depois o tio pegou no serviço, só que adoeceu e o pai ficou com o cargo, sendo que aos 74 anos ainda trabalhava! Com a idade, acabou por ficar doente e pediu aos filhos que não deixassem morrer a tradição. Foi aí que Carlos e José abriram uma empresa! Decidiram abraçar a atividade para dar seguimento aos ensinamentos do pai, mas também introduzir algumas mudanças, «para servir melhor as pessoas num momento que é sempre inesquecível na vida das famílias».