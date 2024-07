DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira sobre Rita Pereira: «Ia gravar a nova novela da TVI e, por isso, teve de comunicar mais cedo que está grávida»

Carla Anes

26 jun, 10:03

No «Dois às 10», em «Conversas de Café» Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz elogiam vídeo com o qual Rita Pereira anunciou que está grávida do segundo filho.