DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

David Maurício sobre Daniela Ventura: «Apaixonei-me à primeira vista»

Carla Anes

28 jun, 11:40

No «Dois às 10», recebemos David Maurício, o último concorrente expulso antes da final do «Big Brother 2024». O ex-concorrente revela os seus sentimentos em relação a Daniela Ventura e fala da sua relação com Gabriel.