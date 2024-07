Perda de peso rápida e sem dieta? Este método é infalível!

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Tiago Guimarães, um dos mais reconhecidos personal trainers, dá dicas para atingir o corpo com que sonha

A dieta que o permite comer mais e emagrecer - Conheça o método do personal trainer mais conhecido no momento

Tiago Guimarães apresenta o seu programa de acompanhamento de transformação corporal

Tiago Guimarães surpreendeu todos ao falar sobre o método de emagrecimento que aplica no seu programa de acompanhamento de transformação corporal. Segundo este, para emagrecer, ninguém tem de deixar de comer o que mais gosta.

O personal trainer explicou que, num processo de emagrecimento, todos os alimentos são permitidos pois, para emagrecer, o que conta é estar em défice calórico e, por isso, a qualidade nutricional dos alimentos não tem influência na perda de peso. O também bodybuilder explicou que apenas a quantidade dos alimentos que ingerimos deve ser controlada, de forma que, no final do dia, as calorias que ingerimos sejam inferiores às que gastámos.

Aplicando este método de emagrecimento, pode até chegar a comer mais do que estava habituado e, ainda assim, perder peso. Isto é possível pois, segundo o personal trainer, nem todos os alimentos têm a mesma densidade energética. Desta forma, ao apostar em alimentos com baixa densidade energética, acaba por comer poder mais quantidade.