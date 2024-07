Fora do jogo: amigas ou inimigas? Daniela Ventura descarta amizade com Inês Morais: «Não procuro amizades quando não as necessito»

Daniela Ventura falou sobre a sua relação com Inês Morais

Daniela Ventura foi a segunda classificada do «Big Brother 2024». Na sua primeira grande entrevista após ter saído do jogo, a ex-concorrente falou sobre a possibilidade de criar uma amizade com Inês Morais, com quem esteve envolvida em várias polémicas dentro da casa.

«Tu já te sentes amiga da Inês?», questionou Cristina Ferreira, elucidando Daniela Ventura de que Inês Morais falou da possibilidade de conhecer melhor a ex-colega fora do jogo.

Implacável, Daniela Ventura explicou que não procura uma amizade com Inês Morais: «Não. Sou uma pessoa que não procuro amizades novas, principalmente quando não as necessito ou que eu sei que pode não ser muito benéfico para mim». «Acho que não há necessidade nem da minha parte nem da dela», acrescentou.

Daniela Ventura explicou ainda que, para ela, a amizade é algo mais profundo do que aquilo que sente por Inês Morais. «Os meus amigos são família e eu não considero a Inês família», afirmou.

