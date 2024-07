Este bolo tem o ingrediente mais improvável de sempre!

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Tia Cátia ensina a fazer bolo verde

Aprenda a fazer um bolo diferente que vai surpreender todos!

Bolo verde

Ingredientes:

300g de alface

3 ovos

250g de açúcar

200 ml de óleo de girassol

1 c. de sopa de essência de baunilha

250g de farinha

100g de amido de milho

1 c. de sopa de fermento em pó

1 c. de café de flor de sal

200g de queijo mascarpone

200ml de natas

50g de açúcar em pó

Preparação:

Corte a alface e reserve.

Numa taça, junte os ovos ao açúcar e bata, com a batedeira, até dobrar o volume.

Na potência mínima, vá adicionando o óleo de girassol. Acrescente a essência de baunilha e a flor de sal e continue a bater.

Noutra taça, misture a farinha, o amido de milho e o fermento em pó. Misture tudo.

Com a batedeira no mínimo, acrescente os ingredientes secos aos ingredientes húmidos.

Adicione a alface e envolva.

Numa forma forrada com papel vegetal, deite o preparado, espalhando-o bem.

Leve ao forno, pré-aquecido a 180ºC, durante 50 minutos.

Retire, deixe arrefecer e desenforme.

Bata as natas e junte o queijo mascarpone. Acrescente o açúcar em pó e misture bem.

Corte o bolo ao meio, recheie com uma parte do creme e coloque sobre o bolo o restante creme, espalhando com a ajuda de uma espátula.

