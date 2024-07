Emocionada, Cristina Ferreira enaltece Daniela Ventura: «Há segundos lugares muito mais importantes do que os primeiros»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira terminou a entrevista a Daniela Ventura emocionada

Daniela Ventura foi a segunda classificada do «Big Brother 204». Esta manhã, a ex-concorrente esteve no «Dois às 10» para a sua primeira grande entrevista após sair do jogo.

A segunda classificada do reality show abriu o coração a Cristina Ferreira, que terminou a entrevista emocionada, deixando algumas palavras à jovem.

«Nem sempre os que ganham são aquelas que ficam na história. Às vezes, há segundos lugares muito mais importantes que os primeiros», começou por dizer Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira mostrou a sua admiração por Daniela Ventura que, com apenas 24 anos, traz consigo uma forte história de vida. «Eu própria te julguei, não concordei com muitas das coisas que fizeste, continuo a não concordar, não partilho das mesmas opiniões que tu partilhas em relação às relações, mas percebo o teu caminho», disse Cristina Ferreira.

«É nesta entrevista que se percebe as tais cicatrizes que aí estão, que estão a ser ainda curadas, e que elas são reveladoras de muitas as tuas ações. Às vezes, quando paramos um bocadinho para entender o outro, percebemos que andamos cá todos para o mesmo, à procura da tal felicidade. Devo dizer-te que hoje gostei de ti como nunca tinha gostado até agora», rematou a apresentadora, emocionada.

Veja aqui a conversa completa com Daniela Ventura.