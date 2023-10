Os melhores e mais extravagantes chapéus do casamento real da infanta Maria Francisca

Ontem às 19:35

Chapéu. Este foi o acessório predominante nos looks dos convidados do casamento real da infanta Maria Francisca de Bragança com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins, no Palácio Nacional de Mafra.

Este detalhe no look faz parte do protocolo real, que determina que todas as mulheres devem usar chapéus em ocasiões oficiais. Mas também os homens escolheram este detalhe. Até o pai da noiva, D. Duarte Pio, duque de Bragança, causou espanto ao surgir em público com um panamá na cabeça.

Usar chapéu num casamento real é uma regra muito antiga. Esta regra real é anterior a 1950, está relacionado com a regra da altura que ditava que as moças das classes altas não podiam mostrar os cabelos em público. Hoje essa regra já não se aplica, mas o uso de chapéu continuou a vigorar até aos dias de hoje nos eventos onde estão presentes membros da realeza.

Perguntamos às convidadas do casamento real da infanta Maria Francisca de Bragança onde tinham comprado os chapéus. As respostas são variadas. Há quem tenha comprado no ateliê Joana Marrecas ou no El Corte Inglês. Várias convidadas não quiseram dizer ou não se lembravam das lojas.

A assistir a este casamento real estiveram 1200 convidados, entre eles vários membros da realeza e da aristocracia europeia, fora a população, que se aglomerou no exterior do Palácio Nacional de Mafra. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos convidados.

Veja aqui: O vestido de noiva da infanta Maria Francisca ao pormenor