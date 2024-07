Perderam dois filhos menores e viviam em condições desumanas. Casal ajudado no «Goucha» já tem novo lar

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

No Goucha, vemos como a vida de Glória e Cristóvão mudou para sempre.

A história de Glória Alves e de Cristóvão Morgadinho foi-nos dada a conhecer pela Tia Céu, o furacão solidário que ficou comovida após Manuel Luís Goucha ter oferecido um ano de rendas ao casal. Agora, o próprio casal, constituído por Glória Alves e Cristóvão Morgadinho vieram ao nosso programa contar a história na primeira pessoa.

No programa Goucha o casal recebeu ajuda para mudar a vida. Uma empresa decidiu de forma solidária reconstruir a casa do casal e receberam ainda eletrodomésticos para a casa.

As obras já decorreram e nós acompanhámos. Veja o novo lar do casal:

Casal vivia em condições desumanas após perder dois filhos num acidente. Glória e Cristóvão perderam os filhos de 13 e 6 anos num acidente de viação e o desgosto tomou conta das suas vidas. Não conseguiram reagir nem fazer nada e as dificuldades, que antes já viviam, intensificaram-se. Sem dinheiro para as coisas essenciais, deixaram de pagar as contas e começaram a acumular dívidas.

Viviam numa casa sem quaisquer condições: não têm casa de banho, chove lá dentro e precisam de obras que não conseguem pagar.