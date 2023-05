Maria Sampaio faz desabafo: «Temos a plena consciência que sempre que saímos de casa gastamos 100 euros»

Veja as fotos amorosas da filha de Maria Sampaio no primeiro dia de praia

Esta sexta-feira, 26 de maio de 2023, Maria Sampaio publicou um vídeo, no Instagram, onde deixou um desabafo e uma pergunta aos seguidores.

«Vocês já pensaram porque é que os adultos começam a ficar super caseiros?», questionou.

«Porque nós temos a plena consciência que sempre que saímos de casa gastamos 100 euros ou mais. Por isso, é que nós vamos ficando em casa», esclareceu.

Vários seguidores identificaram-se com a atriz que interpreta Valquíria em «Festa é Festa»: «Mesmo...até podemos fazer um esforço e nem falar com ninguém nem olhar para o lado nem parar sequer mas de repente...já está», «Verdadeee!! Às vezes saio apenas para ir comprar uma papa básica para a minha filha, e de repente reparei que comprei mais umas coisinhas, e já que saí fui à farmácia, e já que o gasóleo baixou, enchi o depósito do carro! Conclusão: volto a casa com menos 100 paus, em 1h!», «Assim que ponho o pé na rua já estou a gastar dinheiro».

Veja, agora, o tão comentado vídeo: