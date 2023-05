Maria Sampaio leva companhia especial à Feira da Ascensão da sua terra!

Com mais 20 quilos, Maria Sampaio partilha vídeo e deixa 'recado': «Sou uma grande gostosa!»

Maria Sampaio, a atriz que dá vida a Valquíria em «Festa é Festa», partilhou, no passado dia 21 de maio, um vídeo ao lado da sua filha, Caetana Luís, de 7 meses, fruto do casamento com Gonçalo Cabral, e ao lado dos seus pais.

A atriz esteve presente na feira da Ascensão em Alenquer e, como sempre, a boa disposição não faltou. A bebé estava muito divertida ao colo da mãe a dançar.



Veja o vídeo que a atriz partilhou e derreta-se com a fofura da bebé.