Veja como a filha bebé de Maria Sampaio está crescida!

Maria Sampaio, a atriz que dá vida a Valquíria em «Festa é Festa», é mãe de Caetana Luís, fruto do casamento com Gonçalo Cabral. A pequena bebé completou 7 meses no passado dia 19 de maio.

Uma data muito especial, e como tal, a atriz partilhou com os seus seguidores uma sequência de fotos para assinalar o momento. Na descrição a atriz escreveu: "7 meses da minha pequena sereia #caluzinha #pequenasereia #praia".

Na caixa de comentários da publicação podemos ler algumas mensagens de carinho e muitos elogios à bebé, como por exemplo: "É mesmo carinha de sua mae", "Carinha do pai lamento", "parabéns princesa", "Que amor Maria!!!", "Ai esses dentinhos ", "Tão linda".

Veja a publicação de derreter qualquer coração e aproveite para percorrer a galeria que prepraramos para si.