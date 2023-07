Marta Gil recorda «momento icónico» da festa de verão do ano passado. Veja aqui!

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

Marta Gil, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», esteve presente no evento e recordou um momento memorável da festa do ano passado, após ter sido questionada sobre que momento da sua primeira festa TVI não esquecia.

«A minha primeira festa TVI foi o ano passado, na festa de verão no Algarve e foi um momento icónico porque foi uma altura em que me estavam a entrevistar e eu disse que as mulheres deviam de tirar os saltos altos», começou por contar.

Marta Gil acrescentou: «Eu peguei no meu salto alto e tirei-o em plena passadeira vermelha e as mulheres que estavam ao meu lado tiraram todas os saltos altos e começámos a dizer: 'não aos sapatos, não aos sapatos'. Porque nós sofremos».

