Daniela Ventura lança farpa a comentadores: «Vou ver os queridos comentários nos extras com o meu novo plasma»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Daniela Ventura alcançou o segundo lugar no Big Brother 2024. Apesar de não levar os 100.000 euros para casa, que foram entregues à vencedora Inês Morais, a jovem angolana também ganhou um prémio...

Por cortesia de uma marca que esteve presente na casa, os concorrentes viram os jogos do Euro 2024. No final, foi revelado que o plasma seria entregue ao segundo classificado. Daniela Ventura utilizou o televisor recebido para lançar farpa aos comentadores que arrasaram a concorrente durante a sua vivência na casa: «Vou poder ver os tão 'queridos' comentários nos extras com o meu novo plasma», escreveu.