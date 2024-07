Márcia Soares reage 'ao fim de um ciclo' e deixa mensagem: «Uma vida nova, tudo novo»

Márcia Soares assumiu o papel de comentadora das galas de domingo do Big Brother ao lado de Francisco Monteiro. A edição do Big Brother 2024 acabou no passado dia 30 de junho e como tal, a comentadora quis agradecer a todas as pessoas que a apoiaram neste caminho.

No vídeo, Márcia Soares começou por dizer: «Olá, é 2ªfeira, uma semana nova, uma vida nova, tudo novo, não é bem assim, não é? Mas pronto».

E, prosseguiu: «Ontem acabou o Big Brother e eu quero-vos agradecer todo o amor, todo o carinho, todas as mensagens que tenho recebido desde ontem, não só, mas hoje especialmente devido a este ciclo que se encerrou ontem e eu quero-vos agradecer por terem estado sempre desse lado, por todo o apoio, todo o carinho que eu recebi ao longo do programa».

No final, agradeceu mais uma vez: «Obrigada por reconhecerem o meu trabalho, a minha evolução, o meu esforço. Ontem fechou-se uma janela e eu tenho a certeza que se vai abrir um portão muito grande. Obrigada do fundo do coração, gosto muito de vocês e sejam felizes».