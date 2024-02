Mulher sofre queimaduras graves na cara em Arcos de Valdevez

Uma mulher de 75 anos sofreu esta quarta-feira queimaduras graves na cara quando realizava uma queimada de sobrantes, com gasolina, num monte perto da habitação no lugar de Crasto, Gondoriz, Arcos de Valdevez, revelou fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, os meios de socorro no local aguardavam às 10:45 a chegada do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para transportar a mulher ao hospital.

O alerta foi dado às 09:50.

Ao local compareceram seis operacionais e duas viaturas dos bombeiros, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez e a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.