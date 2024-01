Bairro das Artes: os Belle Chase Hotel celebram 25 anos e Megan Thee Stallion canta na banda sonora do novo "Mean Girls"

No ano que celebram os 25 anos do primeiro álbum, os Belle Chase Hotel preparam um concerto único no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra. Em Hollywood, o fenómeno "Barbenheimer" também domina as nomeações para os prémios SAG. Nas salas de todo o País, o novo filme "Mean Girls" é uma das estreias da semana com Megan Thee Stallion a partilhar o tema principal da banda sonora com uma das protagonistas.