Eis o puzzle Tutti Frutti: 8 anos depois da denúncia anónima, há 11 mil páginas de suspeitas e 500 volumes de anexos, mas não há acusação

No caso Tutti Frutti estão em causa quatro crimes: corrupção, financiamento partidário proibido através da emissão de faturas falsas, tráfico de influências e participação económica em negócio.

O processo nasce em redor de Sérgio Azevedo, ex-vice-presidente da bancada do PSD no Parlamento. Trata da concessão de avenças a "boys", ajustes diretos a empresas - uma delas a AmbiGold, do atual deputado social-democrata Carlos Eduardo Reis - e ainda o pagamento de quotas a militantes do partido, para influenciar as eleições internas de 2018 a favor de Pedro Santana Lopes.