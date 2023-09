Woody Allen voltou a Portugal para mais dois concertos com a New Orleans Jazz Band (no Porto, pela primeira vez, e depois em Lisboa, uma vez mais). Numa entrevista exclusiva, o cineasta confessa que tocar clarinete é apenas um passatempo que tem corrido bem, embora "não seja muito bom nisso". Pronto a estrear nos cinemas de todo o País, já está "Coup de Chance", o 50º filme da carreira no Cinema apresentado no último Festival de Veneza.