Começou em Estrasburgo um dos julgamentos mais surpreendentes de sempre. Surpreendente porque é inédito em todos os sentidos.

Foi provocado por uma criança de 11 anos e por cinco jovens na casa dos 20. São todos portugueses e conseguiram sentar 32 estados no banco dos réus do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Acusam os países, entre eles Portugal, de inação climática.