Este penteado da namorada de Rodrigo Paganelli é tendência para os festivais de verão

Os festivais de verão estão aí à porta e todos pensam nos looks ideais e nos penteados perfeitos para a ocasião.

Beatriz Silva, a namorada de Rodrigo Paganelli, deixou tudo e todos rendidos ao penteado que usou no primeiro fim de semana do Rock in Rio. Com o cabelo dividido a meio, apanhado dos dois lados e com borboletas a decorar, a criadora de de conteúdos fez furor.

Este é uma das grandes inspirações para os próximos festivais de verão.

Aproveite e inspire-se também no visual escolhido por Marta Andrino, no NOS ALIVE 2023, que deu que falar.

Recorde-se que Rodrigo Paganelli namora há quatro anos com Beatriz Silva, mais conhecida por Biatrix Lourix. O casal partilha vários conteúdos juntos e que derretem o coração dos seguidores com tanta fofura.