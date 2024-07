Exclusivo «Cacau»: Cony invade o casamento de Cacau e Marco com uma intenção inesperada

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) ouve surpreso Cony (Pollyanna Rocha) a dizer-lhe que já está no casamento. Cony move-se discretamente por entre os convidados enquanto fala com Marco, dizendo estar ansiosa que Simone (Alexandra Lencastre) chegue.

Júlia (Fernanda Serrano), Vitória (Teresa Tavares), Salomão (Paulo Pires) e Jaime (Sérgio Praia) já estão na festa. Lucas mostra a Baobá (Maria das Graças) um papel de presente que escreveu para Cacau.

Justino (António Capelo) cumprimenta saudoso os amigos, que lhe dizem que ele está mais jovial que nunca. Justino diz estar muito feliz com Regina (Christine Fernandes). Júlia (Fernanda Serrano) afasta-se a dizer seca que Salomão tinha muito que aprender com ele, deixando-o abalado. Justino, Jaime e Salomão veem tensos que Cony está no alpendre, Jaime comenta que aquilo pode fazer o casamento de Cacau (Matilde Reymão) ser cancelado, ficando intrigado por Salomão dizer que ela não se vai importar com isso.

Marco diz tenso a Cony que não era suposto ela estar já na festa. Vai buscar uma arma que guarda no coldre, preparando-se para sair. Cony relativiza que Marco lhe diga que ela não devia estar ainda na festa, desligando lhe a chamada. Marco diz a Quim (Paulo Calatré) que Cony já chegou, ficando mais aliviado por Quim lhe dizer que Cacau está no quarto. Marco diz ter um assunto para tratar antes de ir ter com Cony.

Marco vem ter com Cony a dizer que a presença dela vai estragar o seu casamento, mas que ela não lhe deu outra hipótese. Cony sossega Marco a dizer que a única coisa que veio ali fazer hoje é desmascarar Simone, não tendo tenções de arranjar mais nenhum problema. Marco olha-a intrigado.