Sara Prata revela próximo destino de férias: «desculpem a minha emoção, mas fiquei mesmo feliz!»

Sara Prata, a atriz que dá vida a Sílvia em «Queridos Papás», partilhou um vídeo com várias compilações de viagens, na sua conta de Instagram, e revelou aos seus seguidores que em julho vai viajar.

A atriz confessou que queria ir para um sítio romântico, com muita praia e calor, a escolha foi fácil: Maldivas!

Na partilha perguntou aos seus seguidores: "Alguém tem dicas para mim?", à qual recebeu muitas respostas, como por exemplo: "Leva cartão bem recheado que as taxas e as gorjetas são bem carinhas🤦‍♀️. De resto relaxa e aproveita o paraíso", "Minha dica... também quero!!!!!!", "Vcs sao uma familia fantastica e a pequena Amelia faz as nossas delicias, continuacao de mts felicidades", "O que de melhor levamos da vida são estes momentos maravilhosos. Aproveita cada minuto", "Desfrute ao máximo e sejam felizes".

Na descrição do vídeo a atriz escreveu:

"Eu e as viagens…😍 já há algum tempo que andava a pensar qual seria o próximo destino, mas desta vez desafiei a @bestravel.viagens para me ajudar. Queria um destino romântico, praia e calor ! E como forma de festejar os seus 20 anos, ofereceram-me um presente incrível 🤩 Próximo destino: MALDIVAS (desculpem a minha emoção, mas fiquei meeeesmo feliz!) Até Julho Maldivas!🏝 Alguém tem dicas para mim?

#bestravelviagens #20anosbestravel

@bestravel.viagens".

Veja o vídeo que a atriz partilhou e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.