Rita Pereira teve de fazer 'sacrifícios' para uma sessão fotográfica. Saiba tudo!

No passado dia 2 de junho , a atriz revelou que ia lançar um novo projeto. O anúncio foi feito através de um vídeo, na conta de Instagram da artista: «Amanhã concretizo mais um sonho. Ansiosa por partilhá-lo convosco ». Como prometido a atriz anunciou, no dia 3 de junho o seu novo projeto através de um vídeo na sua conta de Instagram: uma coleção de bikinis.

Na manhã do dia 6 de junho a atriz partilhou um vídeo com várias fotografias da sessão fotográfica e escreveu:

"A pessoa deixou de comer muito pão com queijo e massa à bolonhesa, levantou-se muitos dias às 7h15 para treinar e esteve três dias a líquidos para conseguir fazer esta sessão fotográfica portanto, estas fotos vão andar muito por este feed.".

A caixa de comentários da atriz foi invadida por mensagens, pode-se ler algumas como:

"Mas porquê Rita? É a coisa que mais me chateia, apregoarem a aceitação do nosso corpo tal como é e depois haver esta necessidade de fazer estes sacrifícios para aparecer com a barriga chapada...", "no processo para caber bonita num desses!!! São lindos ", "M A R A V I L H O S A ", " sempre a espalhar charme e sensualidade. Beijinhos Rita. Continua sempre assim e parabens por a realização de mais um sonho teu. Mereces.", "Também ficavas bem , sem este sacrifícios todos", "Lindíssima. 3 dias a líquidos é ótimo para desintoxicar o corpitxo. ".

