José Condessa rendido a atriz brasileira: «Prazer partilhar isto com você»

É um dos atores mais promissores da sua geração e tem feito sucesso em Portugal e além fronteiras. Falamos de José Condessa (de 27 anos), que atualmente 'brilha' como co-protagonista em Cacau.

No Instagram, José Condessa mostra-se rendido à atriz brasileira Paolla Oliveira: «Prazer partilhar isto com você» - escreveu num comentário, respondendo à partilha feita pela mesma no dia 14 de junho.

Na publicação é possível ver algumas fotos da atriz brasileira nos Açores - sendo que numa delas encontramos registos com José Condessa e ainda Helena Caldeira - e na legenda Paolla Oliveira disse: «Açores foi lindo! Concluí um trabalho, fiz novos amigos, vi baleias, recebi uma visita linda aqui além-mar, me reenergizei nessa natureza imensa e nesse pôr do sol cor-de-rosa. 🌈🌸🌞»

Veja aqui:

Recorde-se que o ator e Helena Caldeira trabalharam juntos na ficção da TVI, em Bem me Quer (que pode ver, ou rever, de segunda a sábado na TVI Ficção), tal como Kelly Bailey. Depois disso, voltaram a integrar o mesmo elenco, mas na série portuguesa de maior sucesso da Netflix, "Rabo de Peixe" (cuja 2ª temporada está agora a ser gravada, nos Açores).

José Condessa também já teve uma experiência no Brasil, na Globo, e revelou a Manuel Luís Goucha ter sido difícil.

O ator começou o seu percurso na TVI aos 16 anos, na sequela dos Jardins Proibidos (em 2014), e comprovou o seu talento em novelas como Santa Bárbara, A Herdeira e Valor da Vida. Mais recentemente, pudemos vê-lo ainda na emocionante série A Filha.

Veja, na galeria em cima, alguns registos da rodagem de "Rabo de Peixe" partilhadas nas redes sociais,