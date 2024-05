Sandrina Pratas mostra-se indignada: «A minha Ariel é uma criança como as outras»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, é mãe de Ariel, uma bebé de quase 10 meses.

A ex-concorrente mostrou-se indignada, nas stories de Instagram, uma vez que não teve direito à baixa de gravidez de risco, à licença de maternidade e aos abonos da filha.

Sandrina começa o comunicado dizendo: «Oito meses a ser analisada… A nossa Segurança Social está muito boa. Não tive direito à baixa de gravidez de risco, não tive direito à licença de maternidade e agora disseram-me que não tenho direito aos abonos da Ariel».

E, acrescenta: «Claro que pensam que tenho um restaurante, tenho multibanco, mas não é tudo ganho. Quem me dera». No final, esclarece: «Trabalho e desconto como qualquer pessoa e os meus movimentos na conta passam mais de 100 mil euros. Mas também tenho direito às baixas e direito à licença de ser mãe. A minha Ariel é uma criança como as outras. Neste país quem trabalha não tem direito a nada».