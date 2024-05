Há 3h e 2min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de dois meninos, de 4 e 6 anos, abusados pelo pai adotivo. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de homem que decapitou o cão e disse à mulher que seria a próxima vítima e do caso de um jovem, de 19 anos, esfaqueado várias vezes é socorrido pelos pais.