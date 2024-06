Princesa sensual: Márcia Soares surpreende com look arrasador para mais uma gala do Big Brother!

O look de Márcia Soares conquistou os seguidores! Veja aqui todos os detalhes

Na gala do Big Brother deste domingo, 2 de junho, Márcia Soares utilizou um vestido comprido com uma acentuada abertura lateral, destacando o lado mais sensual a comentadora. O look é do Atelier Rosa Marques e está a somar elogios nas redes sociais.

Cláudio Ramos elogiou o vestido de Márcia Soares e brincou: «Vestido de noiva?»

«Não é branco. É cor-de-rosa», esclareceu Márcia.

Mais à frente na gala, Cláudio Ramos apontou um detalhe polémico no vestido de Márcia Soares. Veja aqui o momento que se tornou viral:

Percorra a galeria de imagens e veja todos os detalhes do look escolhido por Márcia Soares.