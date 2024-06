A brincadeira entre David Maurício e Ana Barbosa que motivou um pedido de desculpas a Daniela Ventura: «Vou-me sentir mal»

A entrada de Ana Barbosa e Bernardina Brito no «Big Brother» prometeu dar que falar e cumpriu de imediato. Durante a noite e quando ia ser lançada a tarefa semana, David estava em frente ao plasma com Ana Barbosa e Bernardina em brincadeiras. Enquanto isso, Daniela estava sentada no sofá mais sozinha. Quando voltou ao sofá, David pediu desculpa a Daniela, algo que Ana Barbosa não compreendeu: «Espero que seja brincadeira, porque se não for vou-me sentir muito mal»

«Uma pessoa vem para aqui e faz brincadeiras. Eu ouvi o desculpa e aquilo caiu-me um bocado mal. Desculpa é um bocado forte...Se vocês tiverem alguma coisa um com o outro vou sentir-me mal»

David e Daniela tranquilizaram a convidada e disseram que tudo é uma brincadeira privada entre os dois. Tudo acabou de forma mais calma com um abraço entre David e Ana Barbosa.

Recorde a entrada de Ana Barbosa e como chamou «mal-educada» a Daniela Ventura.