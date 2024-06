Caos na casa do «Big Brother»! Bernardina Brito e Inês Morais aos gritos: «Isso é uma acusação grave»

Bernardina completamente passada com Inês Morais: «Não tocas no nome dos meus filhos!»

A entrada de Bernardina Brito e Ana Barbosa na casa do «Big Broter 2024» prometia e não está a ficar aquém das expectativas. Durante esta manhã, Inês Morais foi surpreendida ao perceber que Bernardina teria mexido na sua mala. Ao confrontá-la, Inês questionou a convidada se esta teria retirado as cápsulas do café. Desesperada, Inês acusou Bernardina: «Estás com cara de mentirosa», e mostrou vontade de querer saber onde estas estão. Chateada com Inês, Bernardina retorquiu: «Isso é uma acusação grave»

Bernardina entrou no jogo de Inês e não se deixou intimidar pela questão. De forma irónica, disse que teriam de esperar pelo «videoárbitro» da casa para saber o que realmente aconteceu.

Inês deixou claro que se vê alguém a precisar de café, é a primeira pessoa a oferecê-lo. Acrescentou, ainda, que lá por Bernardina ser a convidada do programa não tem direito a mexer na mala dos outros. Exemplificou que todos os colegas juraram que não mexeram e questionou Bernardina se já tinha jurado pelos filhos. Ao ouvir estas palavras, a convidada do «Big» exaltou-se: «Não tocas no nome dos meus filhos»

Bernardina relembrou Inês que está num jogo e que não se deveria afetar assim tanto.

Já no jardim, Bernardina e Inês continuaram a troca de acusações. A convidada do programa mostrou-se indignada por ser tratada por «esta» e exaltou-se: «Vou descer ao teu nível... Vieste por aí a ladrar».

Inês Morais diz que Bernardina comparou o incomparável. Fique atento, porque esta picardia parece não acabar aqul.