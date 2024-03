Do campo de futebol para o Big Brother! Conheça André Silva, o concorrente que nunca cortou o bigode!

André Silva vive em Viseu e está pronto para entrar na casa mais vigiada do país! O jovem de 26 anos é árbitro de futebol distrital e também trabalha como barista, num bar em Sátão, perto de Viseu.

Tanto a trabalhar no meio do campo, como atrás do balcão, André Silva garante que ganhou as aptidões necessárias para lidar com pessoas, nas melhores e nas piores situações.

É licenciado em Desporto, mas quer tirar o mestrado para progredir na carreira. O concorrente apresenta-se como sendo ambicioso, vaidoso e tem especial orgulho no seu bigode “distinto”, que até hoje nunca cortou, apenas aparou.

O seu coração está disponível há já algum tempo, por isso, está aberto a novas aventuras e a conhecer um novo amor! André garante que no campeonato do Big Brother, será ele o vencedor.