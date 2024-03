“Comentadores desentendem-se na primeira gala” do Big Brother 2024? Veja o momento!

O Big Brother 2024 está quase a começar! Márcia Soares e Francisco Monteiro, ex-concorrentes do Big Brother, vão ser os comentadores desta nova edição do Reality Show da TVI. E, como tal, já se estão a preparar para a grande estreia!

Nos bastidores, a repórter digital do Big Brother gravou um vídeo exclusivo onde mostra o ambiente que se vive antes do início de mais uma gala! Francisco Monteiro inicia o vídeo revelando: «Isto agora está calminho, mas ainda agora a Márcia estava aqui aos gritos comigo. É para as pessoas perceberem!».

A repórter comenta: «Comentadores desentendem-se na primeira gala». À qual, Márcia responde: «Eu estou aqui para comentar a gala com o Francisco, ainda hoje ele tem a lata de me chamar de atrelado».

Na descrição, pode-se ler: "Isto hoje promete. Os nossos comentadores já estão quase prontos! Junte-se a nós, daqui a pouco na TVI!". Veja o momento, aqui!