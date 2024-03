Conheça mais umas pistas surpreendentes dos concorrentes do Big Brother 2024: «Sou forcado»

Hoje, dia 24 de março, arranca mais uma edição do Big Brother! O Big Brother 2024 promete ser uma edição cheia de emoção! Prepare-se porque o leque de concorrentes foi escolhido ‘a dedo’ para este grande desafio.

Em contagem decrescente para a estreia do Big Brother 2024, levantamos a ponta do véu sobre os novos concorrentes deste desafio! Está ansioso por conhecer os novos moradores da casa mais vigiada do país? A poucas horas de os conhecer, partilhamos consigo algumas pistas dos novos concorrentes do Big Brother, que vai estrear hoje à noite, com Cláudio Ramos.

Fique a par das pistas reveladas:

- "Faço teatro"

- "Tenho fobia a palhaços, balões e pessoas burras"

- "Gosto de falar de política"

- "Sou forcado"

- "Sou árbitro de futebol"

-"Tenho ovelhas, cabras e um cão"

- "Sou péssima condutora"

- "Trabalho em cruzeiros de luxo"

- "Quem se meter comigo na casa vai ficar feito num oito"

- "Não me lembro de fazer uma cama há muito tempo"

- "Eu sou uma pessoa calma, mas fervo em água gelada"

-"Durmo muito pouco porque vou para jogar, não para dormir"

Veja o vídeo onde revelamos mais características dos concorrentes: “Sou extremamente controladora”, “durmo muito pouco, porque eu vou para jogar, não vou para dormir”, “se mexerem nas minhas coisas vai ser o caos”, “longe de mim pessoas burras”, “fervo em água gelada”, “a minha infância não foi fácil, passei por coisas que não desejo a nenhuma criança” e “sou uma pessoa não binária”.

Alerta Spoiler! Estas são algumas curiosidades sobre os concorrentes que entram já hoje na casa. Curioso para os conhecer?

Estamos em contagem decrescente para a estreia do Big Brother 2024 e estes são todos os detalhes revelados, até ao momento, sobre esta edição que promete ser uma das mais desafiantes de sempre:

Casa decorada com muita cor e... guloseimas?

A horas da estreia do Big Brother 2024 a curiosidade é cada vez maior e foram agora reveladas mais fotografias da nova casa mais vigiada do País. Pelas imagens é certo que o espaço está recheado de cor, como já é habitual, mas desta vez com uma doçura acima do normal! Donuts e chupa-chupas são apenas alguns dos elementos decorativos que já podemos ver aqui.

As primeiras pistas dos novos concorrentes

Estamos em contagem decrescente para a grande noite de estreia do Big Brother 2024. E já foram reveladas várias pistas dos novos concorrentes, que prometem animar, e muito, a casa mais vigiada do País.

Um dos novos concorrentes é árbitro de futebol. Outra pista revela que há um concorrente com ovelhas, cabras e um cão. Será que vamos ter um pastor na casa? Há também um concorrente que trabalha em cruzeiros de luxo e uma concorrente que admite ser «péssima condutora».

Percorra a galeria e veja as pistas sobre os novos concorrentes. E não perca a estreia esta noite, na TVI.

Maria Botelho Moniz faz grande revelação sobre o Big Brother 2024

A poucas horas da estreia do Big Brother 2024, Maria Botelho Moniz surpreendeu ao revelar uma grande novidade, que vai mexer muito com o jogo.

Foi quando mostrava a primeira imagem da casa mais vigiada do País, que está diferente, que a apresentadora do Big Brother – A Escolha confirmou que nesta edição o líder vai ter ainda mais poder.

«Esta fotografia está relacionada com o líder, que terá ainda mais poder», disse.

«Nesta edição, o líder vai ter acesso a uma zona exclusiva, na qual só entra quem ele quiser. É uma espécie de sala de conferências com os aliados», explicou ainda.

Estão escolhidos os dois primeiros concorrentes do Big Brother 2024!

Andreia Lemos, Rita Oliveira, Arthur Almeida, Alex Ferreira e Ilona Matviychuk foram os cinco vencedores dos duelos que decorreram diariamente no 'Big Brother - A Escolha'. Os cinco eleitos foram os preferidos dos jurados: Bruno Savate, Francisco Monteiro e Bruna Gomes e, como tal, 'lutaram' hoje pelo seu lugar na casa do Big Brother 2024.

De entre os cinco, só dois é que têm lugar na casa mais vigiada do país. Alex Ferreira e Ilona Matviychuk foram os preferidos do público, e por isso, os grandes vencedores. Estes vão ser os primeiros dois concorrentes a entrar na casa do Big Brother.

O público decidiu e Alex Ferreira foi o concorrente mais votado, com 37% dos votos, e, por isso, o escolhido para ser um dos moradoras da casa do 'Big'. Ilona Matviychuk teve 35% dos votos, logo também ganhou o lugar neste grande desafio!

Francisco Monteiro e Márcia Soares são os comentadores das galas

É a notícia por que todos esperavam. Francisco Monteiro e Márcia Soares enfrentam um desafio no novo Big Brother e são os comentadores das Galas do Big Brother 2024.

A relação de Francisco Monteiro e Márcia Soares tem sido alvo de comentários e especulações desde a participação de ambos no reality show 'Big Brother 2023'. Desde que saíram da casa mais vigiada do país, os fãs querem ver a dupla apelidada de 'Zárcia' junta.

São várias as notícias e comentários sobre a existência de uma relação que vai além da amizade. Na rede social X, antigo Twitter, Francisco Monteiro quebrou o silêncio e afirmou estar solteiro. Ainda assim, os dois continuam em trocas de palavras durante programas especiais do 'Big Brother - Desafio Final', nos quais surgem, por vezes, como comentadores, e relembram histórias e momentos que viveram na casa.

... e um prémio final de 100.000€!