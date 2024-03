Big Brother 2024: Chupa-chupas e muita cor! Conheça em exclusivo um pormenor da casa!

Estamos em contagem decrescente para a estreia do Big Brother 2024 e revelamos agora, em exclusivo, um dos primeiros detalhes da casa mais vigiada do País. Na imagem, podemos ver chupa-chupas. O que quererá isto dizer? Fique atento que vamos revelar ainda mais imagens casa do Big Brother até à hora da grande estreia.

Recorde que está em jogo um grande prémio de 100 mil euros. Márcia Soares e Francisco Monteiro são os novos comentadores das galas de domingo.

