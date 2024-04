Tudo o que precisa de saber sobre a expulsão de Jacques Costa: «As minhas regras do jogo são as regras da humanidade e isso está acima de qualquer jogo»

Jacques Costa marcou presença no programa «Dois às 10», após ter sido expulsa na última gala do «Big Brother 2024». A concorrente recusou-se a nomear e sofreu as consequências. À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, hoje de manhã, a ex-concorrente explica que tinha a perfeita noção de que as coisas poderiam ter terminado assim: «Queria mesmo manter os meus valores acima disso e acho que as minhas regras do jogo principais são as regras da humanidade e isso está acima de qualquer jogo».

Cristina Ferreira questiona Jacques: «Que posição quis marcar aqui?», à qual a ex-concorrente esclarece: «Eu desde o início do programa acho que li muito bem toda a gente, na verdade, acho que tinha feito um bom jogo e acho que conseguia argumentar, foi tudo pacífico nesse sentido. Estava muito tranquila em nomear porque faz parte do jogo (...) A Catarina Miranda neste jogo queria claramente protagonismo, estava de alguma forma a manipular o público porque quando as câmaras desligavam ela tratava mal as pessoas. Tentava tirar o protagonismo da VT do Gabi, e foi esse momento que me tocou particularmente. Aquela história como podem imaginar foi tocante para mim (...) Incomodou-me muito. O jogo dela era muito óbvio, como não tinha limites, recorria a todas as histórias de pessoas reais e não tinha problema nenhum recorrer a isso para jogar».

Após estas palavras de Jacques Costa, Cláudio Ramos abre o coração e afirma que ficou muito triste: «A Jacques soltou-se muito dentro do jogo, integrou-se, tinha-lhe dito que no sábado aquilo tinha sido bonito para todos os colegas... são tão poucos os que têm a oportunidade de estarem ali dentro... Eu fico com muita raiva quando, não é que não aproveitem a oportunidade, não aproveitam como eu acho que deviam aproveitar».

Jacques Costa acusa a concorrente Catarina Miranda de utilizar a diferença para sobressair e acusa-a de manipuladora: «Eu lidei com muitas pessoas manipuladoras na minha vida e com sede de protagonismo. Eu acho que três meses não é assim tanto quando se tem um objetivo muito claro.

As pessoas admiravam a Catarina Miranda como jogadora, eu acho que era a minha diferença em relação aos outros jogadores, porque as pessoas nas nossas conversas íntimas que também as tínhamos eles diziam: ela é uma grande jogadora e eu discordava, eu dizia que não era grande jogadora porque se via o jogo que estava a fazer».

«Primeiramente o que fica é que: eu via que estava triste e frustrada. Eu acho que a sensação que eu estava a sentir mais era melancolia. Eu acho que a melancolia é o sentimento mais bonito porque é a mistura de tudo, tristeza, felicidade, confusão, certeza. E, eu estava a sentir muito isso naquele contexto.

Eu mantive a minha porta sempre aberta e não só a minha porta, procurei sempre a porta dos outros. Eu nunca falei de casas de banho, as conversas iam surgindo porque há curiosidade. A Catarina estava sempre a dizer que eu trazia temas, mas na verdade eles surgiam. Eu ia só comentando».

A ex-concorrente conta que já sofreu vários tipos de violência por se assumir como pessoa não-binária. E, afirma que conseguiu passar muito bem a sua mensagem e representar a sua comunidade.

Cristina Ferreira comenta: «A Jacques quando anda na rua percebe que está a ser observada, mas é observada de que forma? É com estranheza, com curiosidade, é com desdém?».

Jacques Costa responde: «Primeiro surpresa, acho que é o sentimento geral, mas desde de tudo. Sei que a minha presença já irrita e quando mais pessoas me veem mais vulnerável estou».

Cristina Ferreira anuncia à ex-concorrente: «cá fora houve algumas opiniões de alguns comentadores que diziam que a Jacques não fez um bom serviço à comunidade (...) Acha que conseguiu passar o que é um não-binário?». «Acho que sim, acho que fiz muito bem não verdade. Já recebi muito feed back positivo das pessoas da comunidade», foi a resposta de Jacques. O concorrente acaba por explicar a diferença entre uma pessoa não binária e uma pessoa tranvesti. Ora veja:

Jacques Costa explica que os géneros feminino e masculino são redutores da sua experiência. A ex-concorrente do «Big Brother 2024» conta que era muito extrovertido e começou a fechar-se, explica que gosta do seu corpo e que a identidade de género não define a sua orientação sexual.

