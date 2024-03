Afinal, o que é uma pessoa não-binária? Veja o esclarecimento da equipa de Jacques Costa!

Jacques Costa é uma das 20 concorrentes do Big Brother 2024 e identifica-se como não-binária.

A concorrente tem dado que falar e uma das dúvidas que mais tem surgido é o facto de querer ser tratada por «ela».

Esta segunda-feira, dia 25 de março, a equipa da concorrente emitiu um comunicado com um esclarecimento através da página da rede social Instagram de Jacques.

Afinal, o que significa ser uma pessoa não binária?

«Ser não binário é uma identidade de género que não se enquadra exclusivamente nos conceitos tradicionais de masculino ou feminino. Pessoas não binárias podem identificar-se como ambos os géneros, nenhum deles, ou como algo completamente diferente. É uma expressão única de quem são e merece ser reconhecida e respeitada como qualquer outra identidade de género. Os pronomes são uma parte fundamental da identidade de uma pessoa. São a forma como nos referimos aos outros e demonstramos respeito pela sua identidade. Utilizar os pronomes corretos é uma maneira simples, mas poderosa, de reconhecer e validar a identidade de género de alguém», pode ler-se no comunicado, que explica as principais caraterísticas do ser não-binário.

Porque são importantes os pronomes?

«Pessoas não binárias podem escolher uma variedade de pronomes, incluindo “ela”, “ele” ou formas neutras como “elu”. No entanto, a língua portuguesa enfrenta desafios na comunicação não binária “, acrescenta a nota emitida, sendo que a publicação termina: “Como podemos apoiar a Jacques? É simples: respeitar os pronomes escolhidos pela Jacques (ela/dela). Isto significa utilizar os pronomes que ela prefere, como ela, e evitar o uso de pronomes que não correspondam à sua identidade de género. Para além disso, devemos educar-nos sobre diversas identidades de género e promover um ambiente de respeito e inclusão».

Por fim, a equipa da concorrente agradeceu o apoio dado nos últimos dias e garantiu que vai continuar a «celebrar a sua autenticidade».