Esta noite: Não perca a entrada de Jacques Costa na casa do Big Brother!

Durante a Emissão Especial com Mária Botelho Moniz desta noite, 26 de março, Jacques Costa vai entrar de forma oficial na casa do Big Brother 2024.

«Jacques entra hoje à noite na casa do Big Brother e traz consequências para o grupo», foi anunciado nas redes sociais.

Recorde-se que desde a gala deste domingo, Jacques Costa esteve como infiltrada do Big Brother no quarto do líder, onde observou o jogo e as atitudes dos concorrentes.

Não perca, logo a seguir ao Jornal Nacional!

Jacques Costa, 23 anos

Identifica-se como pessoa não-binária e acredita que a sua presença no Big Brother pode ajudar a mudar mentalidades.

Natural de Loures, Jacques Costa vive com o seu irmão gémeo e são filhos de artistas: o pai, português, é encenador de teatro, e a mãe, que vive em França, é produtora.

De momento, não tem nenhuma relação, depois de ter terminado um relacionamento de quatro anos. Adora ler, escrever e debater.

Fora da casa, Jacques Costa é uma figura bastante popular no TikTok, onde soma milhares de visualizações.