Carlos Sousa é um «torero camuflado»? Veja a acusação de Bruno Savate que deixou os ânimos exaltados

A manhã começou agitada na Casa do Big Brother. Durante uma dinâmica, Bruno Savate não poupou palavras a Carlos Sousa.

«Para mim és um torero camuflado aqui dentro. A partir de ontem ao final da tarde ele revelou-se. Começou-se a insurgir contra mim do nada com argumentos inválidos», começou por dizer Bruno Savate sobre Carlos Sousa. «És-me completamente indiferente. A partir do momento em que tens duas caras, para mim, perdes toda a credibilidade aqui dentro do jogo», acrescentou Bruno Savate, dirigindo-se a Carlos Sousa.

Carlos Sousa começou por responder com ironia ao colega: «Descobriram-me a careca. Eu andava aqui camuflado». De seguida, o concorrente afirmou que o colega, se tem essa opinião, não está atento ao jogo.

Os dois concorrentes entraram em bate-boca e Carlos Sousa não poupou palavras ao colega: «Estás mais tempo a dormir do que acordado. (…) Estás aqui não sei a fazer o quê. Só mesmo a ocupar espaço». Bruno Savate reagiu com risos.

O ambiente permaneceu tenso na sala, enquanto Bruno Savate e Carlos Sousa trocavam acusações. «Continua. Estás num bom caminho. A Maia te espera», disse Bruno Savate a Carlos Sousa, insinuando que o colega irá ser expulso do jogo.