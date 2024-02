Há 2h e 32min

No Big Brother – Desafio Final, o anfitrião desafia os concorrentes a dizerem quem mandavam para «o outro lado do mundo». Bruno Savate escolheu Carlos Sousa e justificou: «É um torero camuflado aqui dentro». Enquando Carlos Sousa reage à justificação do concorrente, Savate finge estar a dormir.