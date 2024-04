Afinal Zézinho e Carolina Nunes namoram? Ex-concorrente d'O Triângulo já reagiu

João Oliveira e Carolina Nunes foram os primeiros concorrentes da casa do Big Brother 2024, a envolverem-se. O «casal» tem-se mostrado muito cúmplice e cada vez mais próximos.

Contudo, na gala deste sábado, 20 de abril, Francisco Monteiro que estava a comentar tudo, acabou por «revelar» uma «inconfidência». «Qual casal? É que eu recebi umas menagens esta semana... de pessoas que me falavam de um Zézinho, de um Zézinho, eu não sei se há Zézinho, se não há Zézinho».

«Quem é o Zézinho?», perguntou Cláudio Ramos. «O Zézinho era um concorrente do reality show o Triângulo. Supostamente, estava com a Carolina, não sei».

«Coisas fora do jogo, eu não quero saber», disse Cláudio Ramos, que depois perguntou se este tal Zézinho andava com a Carolina. «Teoricamente, mas como eu não sei nada... isto foi o que me chegou», garantiu o vencedor do Big Brother 2023.

No entanto, a mãe da concorrente reagiu em direto aos rumores durante a gala do Big Brother deste sábado e desmentiu o alegado namoro da filha com o ex-concorrente d’O Triângulo.

«O Zézinho não sei porque é que estão a falar disso. Não há namorado algum, nunca houve. São especulações que fazem», garantiu a mãe de Carolina.

Entretanto, Zézinho já «quebrou o silêncio» e deixou uma mensagem enigmática: «A verdade é apenas só uma», pode ler-se.