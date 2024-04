Madrugada acesa! Catarina Miranda instala o caos na casa e entra em conflito com Rita e Daniela! Saiba tudo

Catarina Miranda implacável com Rita: «Ela não quer dormir com nenhum homem...lembrou-se agora»

Esta madrugada, 14 de abril, que Catarina Miranda protagonizou mais desentendimentos entre os colegas e desta vez, com Rita Oliveira e Daniela Ventura.

No quarto, onde alguns concorrentes já se encontram deitados prontos para dormir, Alex pediu a Catarina Miranda para trocar de lugar consigo na cama uma vez que Rita não se sente confortável a dormir ao pé de homens. A concorrente responde que não vai mudar de lugar e Alex diz-lhe que está a desrespeitar a colega: «Chegou há dois ou três dias e acha que já que vai mandar alguma coisa»

Rita Oliveira surge no quarto e pergunta a Catarina Miranda se lhe custava muito trocar de lugar com Alex. Miranda volta a referir que não vai sair do seu lugar e não percebe qual é o problema de Rita: «Eu não vou deixar de dormir no meu cantinho porque decidiste isso às 4 da manhã de hoje».

Após esta desavença, Catarina Miranda dirigiu-se à outra cama, onde se encontrava David e Daniela. A concorrente tenta deitar-se ao pé do concorrente, mas Daniela não deixa. Miranda levanta-se e começa a provocar David e, em tom de brincadeira, afirma que vai fazer um strip para o concorrente. Miranda tapa ainda os olhos do concorrente com uma venda e este diz «eia bem muito louco».

Leokádia, que estava a observar o momento atirou: «Acho que ele gosta, está a lembrar o filme das cinzas», referindo-se ao filme As Cinquenta Sombras de Grey. David acaba por afirmar que, se na próxima semana ainda estiver na Casa, irá dormir com Miranda. Miranda afirmou que já tem planos e Daniela diz «ele é da rua». Ao ouvir isto Miranda atira «ela acabou de me chamar p***».

Daniela abandona o quarto e dirige-se à cozinha. David vai atrás da amiga e pouco depois Miranda pede desculpa a Daniela por ter percebido mal o que esta tinha dito.