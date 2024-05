Catarina Miranda sobre Francisco Monteiro: "Um dia vou tirar-lhe o lugar de comentador"

Francisco Monteiro é implacável sobre Catarina Miranda: «É aquilo que eu queria dizer há muito tempo. Era para ter feito um post no instagram...»

Avó de Catarina Miranda exaltada em direto com opinião de Francisco Monteiro: «Não estejas com a boca aberta que não vale a pena!»

Antes de ser expulsa, Catarina Miranda chora e desabafa com Gabriel: «Se for expulsa, o João também devia ser»

Com acesso ao quarto do líder, Daniela é alvo de duras críticas de Catarina Miranda por dormir na Esfera. Saiba porquê

Catarina Miranda esteve no "Dois às 10" após a sua expulsão do Big Brother 2024.

Miranda assumiu desde sempre, como aguerrida telespectadora de reality shows, que tinha três exemplos a seguir como concorrentes, Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente.

Após saber o que tinha acontecido na gala passada com a sua avó, Catarina Miranda assumiu estar desiludida com Francisco e que apesar de "continuo a gostar do Francisco Monteiro, mas um dia vou tirar-lhe o lugar de comentador".

Miranda assume que seria melhor que o ex-concorrente e vencedor porque "seria imparcial".

Após confrontada com a pergunta "achas que és melhor jogadora do que eles?" de Cristina Ferreira, referindo-se aos três nomes mencionados em cima, Catarina Miranda disse que "não acho que seja melhor. Mas acho que estou ao nível deles".

