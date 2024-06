Manuel Luís Goucha surpreende finalistas e invade casa do Big Brother: «Em julho e agosto vou ter casa aqui na Malveira»

Na manhã desta sexta-feira, Manuel Luís Goucha, o carismático apresentador da TVI, fez uma visita inesperada à casa do Big Brother 2024 na Malveira. O objetivo original seria visitar a casa do programa “Dilema”, mas Goucha acabou por “enganar-se” na porta e surpreender os concorrentes ainda em competição. Com seu característico bom humor, o apresentador declarou: «Eu sou um sol hoje neste dia tão cinzento. Peço desculpa por invadir a casa nesta manhã de sol, mas venho à procura de uma casa para alugar. Em julho e agosto, vou ter uma casa justamente aqui na Malveira».

A entrada inesperada de Goucha trouxe emoção e surpresa aos finalistas, que não esconderam a alegria ao vê-lo mas acabaram por ficar sem reação nos primeiros momentos e até sem saber o que dizer. «A Inês nem tem palavras», brincou até o apresentador. Continuando no seu habitual bom humor o apresentador provoca Inês Morais: «Com que então o caracol é um bolo de velho?». Os restantes finalistas brincam de imediato dizendo que a finalista será "cancelada" por Manuel Luís Goucha.

Pouco depois era hora do apresentador abandonar a casa, dizendo que teria de ir encontrar a tal casa na Malveira que procura para julho e agosto, mas não sem antes tirar uma selfie com os finalistas, que poderá ver abaixo. O Big Brother está na reta final e a escolha do grande vencedor está na suas mãos, portanto não se esqueça de votar no seu finalista favorito!

Os finalistas do Big Brother 2024 são: