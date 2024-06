Ex-concorrentes do Big Brother 2024 encontram-se com os de outros reality shows da TVI! Saiba quem

A vida no Big Brother é intensa e as amizades continuam fora do programa. Foi no Instagram que vários ex-concorrentes de reality shows da TVI partilharam vídeos e fotografias num evento de muita diversão, em que se reencontraram com ex-colegas da casa mais vigiada do país. Ana Barbosa foi uma das caras que partilhou no seu Instagram, uma fotografia com vários ex-concorrentes de reality shows da TVI, como o Big Brother 2024, o Big Brother 2023, O Triângulo, Big Brother 2020 e Big Brother - A Revolução. Ora Veja.

Outros ex-concorrentes têm dado que falar nas redes sociais. Catarina Miranda surpreendeu todos ao mudar de visual! Na sua rede social pessoal, a ex-concorrente do Big Brother 2024 partilhou o novo cabelo. Foram colocadas extensões e depois coloração, para tons ruivos! Nos comentários, a chef soma elogios! Veja aqui:

No Big Brother, não é só o que acontece em direto que dá que falar. Muita coisa acontece também nos bastidores da gala entre ex-concorrentes, como foi o caso do passado domingo. Em exclusivo para o digital da TVI, Catarina Miranda fez uma grande revelação: Vai fazer uma mudança radical: “Esta semana vou mudar de visual, é só aguardar (...) Miranda 2.0 está a vir”.

O jogo do Big Brother 2024 está mesmo a chegar ao fim e, por isso, está na hora de revelarmos o último ranking de popularidade dos concorrentes.

Em primeiro lugar está André Silva, à semelhança da semana passada, sendo este o concorrente mais adorado pelo público. De seguida, em segundo lugar encontra-se Inês Morais, também na mesma posição da semana anterior. Para concluir o top 3, em terceiro lugar posiciona-se o concorrente David Maurício.

Nos menos gostados, Fábio Caçador encontra-se novamente em último lugar. Daniela Ventura ocupa o 5º lugar e David mantém o 4º lugar.

Veja a lista completa de resultados: