Catarina Sampaio esclarece sentimentos por Fábio Caçador: «Tenho um enorme carinho por ele, mas...»

Cristina Ferreira: «A sua presença no jogo era mais impactante que a do Fábio?» - Catarina Sampaio responde

Foi neste domingo, 21 de abril, que mais um concorrente foi expulso da casa mais vigiada do País. Desta vez, quem saiu pela porta da casa foi Catarina Sampaio, tendo obtido apenas 40% dos votos do público.

Esta manhã, a ex-concorrente esteve presente no programa «Dois às 10», onde fez um balanço do seu percurso na casa. Para além disso, falou ainda da sua relação próxima que tinha com Fábio Caçador.

Durante a conversa, a ex-concorrente do «Big Brother 2024» foi questionada por Cristina Ferreira: «Há quem diga que foi a própria Catarina que apagou um bocadinho o brilho do Fábio. (…) Ele gosta de si ou não?».

«É assim, eu ontem senti que ele gostava… Eu estes últimos três, quatro dias tenho sentido que ele gosta mesmo de mim. Tenho sentido isso», respondeu. «E a Catarina dele?», questionou Cláudio Ramos.

«Tenho um enorme carinho por ele, um enorme respeito, sem dúvida alguma, mas não chegou a esse ponto», afirmou Catarina Sampaio.