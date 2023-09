Cátia Basílio assinala primeiro mês do filho com profunda declaração: «É do jeitinho que sempre sonhei»

Entrevista exclusiva com Cátia Basílio: os desafios da gravidez e as mudanças após o Big Brother!

Cátia Basílio, ex-concorrente do «Big Brother», assinalou o primeiro mês de vida do filho com uma profunda e bonita declaração de amor, partilhada nas redes sociais.

«One month, of the love of my life (um mês do amor da minha vida). Santiago, o melhor de mim. Nunca pensei que conseguisse amar alguém tão forte assim. Ele é, do jeitinho que eu sempre sonhei, e com ele tudo fica mais bonito», escreveu.

A ex-concorrente acrescentou: «Foram dias de sofrimento e angústia, mas ele está aqui. O meu pequeno guerreiro. 35 semanas, 2.445, com 45,5cm e às 9h54 nasceu um amor que é para a vida toda. Deus é muito bom, ouviu a minha oração».

Veja a partilha em baixo: