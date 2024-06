Daniela Ventura em choque com mensagem de Catarina Miranda: «Como assim?!»

Na gala do Big Brother, na noite de 9 de junho celebram-se os Santos Populares... Mas com manjericos e mensagens envenenadas! Os concorrentes receberam quadras de ex-concorrentes do Big Brother 2024. Catarina Miranda deixou uma mensagem especial à ex-antagonista Daniela Ventura, deixando-a em choque... Saiba aqui o que foi dito e veja as reações da casa!

Daniela Ventura leu o que dizia o majerico enviado pela chef: «Os portugueses veem tudo, não te podes esquecer. Estás tão perto da final, não deites nada a perder. A maldade prevalece em ti, não dá para evitar, mas nestes Santos Populares, tenta não mostrar», dizia.

Daniela Ventura não esperava que a mensagem tivesse vindo de Miranda: «Não pode ser, éramos melhores amigas cá dentro... Como assim?!»

Veja tudo aqui: