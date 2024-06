Daniela mostra-se feliz por Inês ser finalista e as duas partilham momento carinhoso. No confessionário, Inês rasga a colega: «É irrelevante»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

No Big Brother, sobram 6 concorrentes dentro da casa mais vigiada do país. Inês Morais alcançou o tão desejado passaporte para a final e Carolina Nunes foi a concorrente expulsa pelos portugueses na passada gala de domingo, dia 16 de maio.

No fim da gala, na casa de banho, a Daniela Ventura confessa a Inês Morais estar muito feliz pela colega ser a primeira finalista e tece largos elogios ao seu jogo: «Estou super feliz por ti (...) É o meu coração de mãe». Após a conversa, Inês Morais guarda as palavras para si e, só no confessionário partilha com o Anfitrião o que sentiu com a aproximação. A concorrente admite ter ficado bastante confusa e ridiculariza o facto da rival ter dito que estava muito feliz por si: «Não sei o que é que ela quer (...) Não percebi os conselhos. Estava muito desconfortável naquela conversa (...) O que ela me disse foi irrelevante (...) Se ela ganhasse eu não ficava feliz».