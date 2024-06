Inês Morais parte em defesa da rival Daniela Ventura durante conflito com Fábio Caçador: «Nós somos assim. Não vamos sair daqui»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

No Big Brother, sobram 6 concorrentes dentro da casa mais vigiada do país. Inês Morais alcançou o tão desejado passaporte para a final e Carolina Nunes foi a concorrente expulsa pelos portugueses na passada gala de domingo, dia 16 de maio.

Apesar de a casa estar cada vez mais vazia e a final estar quase à porta, o caos continua instalado na Malveira e os concorrentes não dão tréguas uns aos outros...

Durante o dia de hoje, 17 de maio, uma nova dinâmica de "quem gostariam de silenciar", gerou mais um bate boca intenso entre os concorrentes que lutam pelo prémio final.

Fábio Caçador entrega a boca com um fecho a Inês Morais e surge um bate boca com Daniela Ventura, após o concorrente acusar as duas de apontarem o dedo e fazerem igual: «Ponham a mão na consciência...». Inês Morais parte em defesa da rival Daniela Ventura durante a discussão com Fábio Caçador, na qual o concorrente acusou Daniela e Inês "apontarem o dedo uma à outra", mas fazerem igual. Inês defende Daniela de Fábio: «Dizem que estamos a combinar coisas e a jogar (...) Não sei o que é que querem de nós. Somos assim. Não vamos sair daqui»

Daniela Ventura interrompe Fábio Caçador durante o discurso: «É uma falta de respeito. Não gosto dessa tua postura (...) Estás-me a desrespeitar (...) És mal educada!» Os gritos começaram e Fábio acusa Daniela e Inês de serem cansativas: «Vocês não têm sumo! (...) Depois sou acusado de causar ataques de pânico (...) Não precisas de ser arrogante, prepotente e má». Daniela responde: «És tão reles...»