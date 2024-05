Daniela Ventura está a salvo das expulsão da próxima gala. No especial com Cláudio Ramos desta quinta-feira ficámos a saber quem é o primeiro salvo da semana. E o público decidiu salvar Daniela Ventura com 54% dos votos.

Em perigo de expulsão continuam ainda três concorrentes: David Maurício, Fábio Caçador e Margarida Castro.

No final, Daniela Ventura agradeceu o apoio do público.